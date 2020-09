Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La Lionsgate ha annunciato che(Castle Rock) e(The Boys) saranno tra i protagonisti di un nuovo thriller/horror intitolatoche verrà diretto da Samuel Bodin (Marianne).

Scritto da Chris Thomas Devlin il progetto si ambienta in una cittadina, più precisamente in una casa in cui un ragazzino si accorge di un misterioso picchiettare che proviene dalle mura della dimora e quindi inizia a sospettare che i suoi genitori nascondano qualcosa.

La Caplan e Starr vestiranno i panni dei genitori del ragazzo, Carol e Mark. Del cast fanno parte anche Cleopatra Coleman (In the Shadow of the Moon, The Argument) e Woody Norman (Poldark).

Le riprese del lungometraggio avranno inizio a fine settembre a Sofia, in Bulgaria. Philip Lozano sarà il direttore della fotografia del progetto, mentre Richard Riffaud si occuperà del montaggio. Nel cast tecnico troviamo anche lo scenografo Alan Gilmore (Crawl) e la costumista Anna Gelinova.

Attualmente Antony Starr è tra i protagonisti della seconda stagione della serie Prime Video The Boys, ma in passato lo abbiamo visto anche in serie come Banshee Origins, Banshee, American Gothic, Lowdown, Tricky Business, Rush e Outrageous Fortune.

Lizzy Caplan è apparsa invece in film come The Disaster Artist, Allied: Un’ombra nascosta, Now you see me 2, Sballati per le feste! e The Interview.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto horror della Lionsgate con Anthony Starr e Lizzy Caplan? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: ComicBook.com