In una recente intervista al podcast Team Deakins ha rivelato che collaborerà prossimamente ancora una volta con il regista(Dune, Blade Runner 2049) per un nuovo progetto. I due hanno già lavorato insieme in Enemy (2013) e in Prisoners (2013).

“C’è qualcosa su cui stiamo lavorando attualmente”. Ha rivelato Gyllenhaal durante il podcast riferendosi a lui e a Villeneuve.

Ovviamente non si hanno altri dettagli su questo misterioso progetto, anche se il regista in passato aveva rivelato che dopo Dune avrebbe voluto tornare a dirigere un film più “contenuto”.

Come sappiamo il prossimo film di Denis Villeneuve sarà Dune, kolossal con un cast stellare in arrivo nelle sale a fine anno. In passato ha diretto Blade Runner 2049 e Arrival.

Invece di recente abbiamo visto Gyllenhaal nei panni del villain Mysterio nel cinecomic Marvel Spider-Man: Far From Home. Ma è apparso negli ultimi anche in Velvet Buzzsaw, Wildlife, I fratelli Sisters, Stronger – Io sono più forte, Okja, Animali notturni e in Life: Non oltrepassare il limite.

Cosa ne pensate? Vi piace l’idea di rivedere Jake Gyllenhaal diretto da Denis Villeneuve in un nuovo lungometraggio? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!