Qualche giorno fa vi abbiamo riportato il contenuto di un’intervista per Vanity Fair in cuiammetteva di essersi pentita di aver lavorato cona pochi anni da una presa di posizione completamente opposta nei loro confronti.

Su richiesta di Variety, l’attrice ha approfondito il suo commento spiegando:

Impariamo, cresciamo, cambiamo. Credo che tutti dovremmo avere la possibilità di dire: “Guardate, non avrei dovuto farlo”, capite che intendo? Credo che questo sia un’epoca critica per tutti noi, ci rendiamo conto di quanti aerei prendiamo, ad esempio, e delle cose che abbiamo fatto in passato e di quelle che avremmo voluto fare diversamente. Voglio dimostrare un po’ di integrità e stare in prima linea dicendo: “Sapete che vi dico? Probabilmente non avrei dovuto farlo”. Perciò quello che ho detto nel pezzo di Vanity Fair è davvero sincero: me ne pento. Me ne pento.