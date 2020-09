ha svelato durante il The Tamron Hall Show che lui e Chadwick Boseman, scomparso alcune settimane fa, avevano in programma di girare un film insieme.

“Sì, è successo tutto all’improvviso per tutti noi” ha commentato. “Stavo cercando di ricordare l’ultima volta che avevo visto Chadwick, e mia figlia Zoe mi ha ricordato che è stato alla premiere di Captain Marvel. Abbiamo camminato e abbiamo iniziato a parlare di un altro progetto a cui speravamo di poter lavorare“.

Ha poi spiegato:

Ne abbiamo parlato, lo abbiamo progettato per un po’ e poi, insomma… è stato straziante perdere qualcuno di così importante per la nostra cultura. Parlando di quello che è diventato per il mondo con Black Panther… tutti speriamo di lasciare un segno con quello che facciamo. Lui lo ha fatto e ha influenzato specialmente la cultura nera, dando ai ragazzini un eroe a cui ispirarsi.

Anche Janelle Monae ha parlato con Stephen Colbert del suo amico e collega, ricordando un momento vissuto con lui ballando per l’ultima volta durante una festa degli Oscar.

Mi battè sulla spalla, non lo dimenticherò mai, e mi disse: “Balliamo”. Ballammo per 3-4 minuti, sorridendo. Ricordo quel momento e lo porterò nel cuore per sempre. Cercherò per sempre di vivere cogliendo l’attimo come ha sempre fatto lui.