Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Nel nuovo report destinato agli investitori,ha inserito anche alcuni interessanti dettagli sul film d’animazione dedicato a Super Mario che verrà prodotto dalla Universal e dalla Grande N e realizzato creativamente dalla Illumination di. E non solo.

Nella slide dedicata all’espansione dei “Contenuti Visuali” leggiamo:

Un’altra strada che percorreremo per portare l’intrattenimento Nintendo a una fetta sempre più grande di pubblico è quella del film animato in CG di Super Mario, la cui uscita nei cinema è prevista per il 2022. La produzione sta andando avanti senza intoppi, grazie alla collaborazione fra Chris Meledandri, CEO e fondatore di Illumination, ben nota per franchise come I Minion, e il creatore di Super Mario Shigeru Moyamoto, che sta lavorando in veste di co-produttore.

A pagina 29 del report leggiamo:

Stiamo già lavorando ad progetti per espandere i nostri contenuti visuali e stiamo vagliando nuove opportunità. Come abbiamo già detto, il film di Super Mario è finanziato dalla Nintendo e dalla Universal Pictures e siamo attualmente coinvolti nella pianificazione, nello sviluppo e nella produzione del medesimo. Per il futuro, le iniziative per l’espansione dei contenuti visivi potrebbe non essere limitato ai film. La portata dei nostri investimenti varierà in base alla tipologia del progetto, ma continueremo a investire in iniziative di espansione collegate all’entertainment per aumentare il numero di persone che hanno accesso alle nostre proprietà intellettuali.

Sarà interessante scoprire cosa ha in serbo Nintendo per il futuro anche se, fra le righe del report, è possibile leggere in maniera molto chiara l’intenzione di dare vita a progetti d’intrattenimento che, oltre al cinema, potrebbero toccare anche il piccolo schermo.

Chiaramente vi terremo aggiornati mano a mano.

Proprio in questi giorni il Colosso di Kyoto sta celebrando i 35 anni di Super Mario. Anche se la prima apparizione dell’idraulico italoamericano è avvenuta nel 1981 nell’arcade di Donkey Kong, all’epoca si chiamava ancora Jumpman per poi essere ribattezzato Mario nella localizzazione statunitense del titolo, e la seconda nel 1983 con l’arcade di Mario Bros, la “nascita effettiva” del personaggio è convenzionalmente collegata alla release di Super Mario Bros, l’immortale platform game per NES uscito il 13 settembre del 1985 in Giappone (e a ottobre dello stesso anno in America del Nord, in Europa arrivò nel 1987) che ha dato origine alla saga videoludica di maggior successo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!