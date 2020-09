Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter (Ratatouille) e(Absolution – Le regole della vendetta, La Grande Scommessa) affiancheranno Christopher Plummer, Ron Perlman e Osric Chau nel cast vocale di, film animato targato Arcana Studios.

L’opera animata segue la storia di un adolescente americano che viene magicamente trasportato indietro nel tempo nell’antica città di Sanxingdui. Oswalt presterà la voce a Aesopm, amabile guerriero atlantideo, mentre Mann doppierà Jiahao, un nobile guerriero.

Diretto da Sean Patrick O’Reilly Heroes of the Golden Masks approderà nelle sale americane nel 2021.

“Siamo fortunati nel poter lavorare ancora una volta con un cast incredibile per quella che sarà sicuramente una pietra miliare per Arcana”, ha dichiarato il regista O’Reilly, “Heroes of the Golden Masks è il nostro progetto più ambizioso e non vediamo l’ora di proporre questo brivido pieno di azione al pubblico. Il prossimo anno”.

Negli scorsi anni abbiamo visto Oswalt in progetti come al serie televisiva Crazy Ex-Girlfriend, The Circle, Tutto ciò che voglio, Le spie della porta accanto, ma anche come doppiatore in film e serie come Ratatouille, Teen Titans Go! Il film, Pets 2 – Vita da animali, My Little Pony: L’amicizia è magica, Happy!, Big Hero 6 – La serie, Topolino e gli amici del rally, American Dad! e Adventures in Wonder Park.

Byron Mann è invece apparso in Absolution – Le regole della vendetta, Don’t Let Go, Agents of S.H.I.E.L.D., The Expanse, Skyscraper, Altered Carbon, Cold War, L’uomo con i pugni di ferro e Burn notice – Duro a morire.

Cosa ne pensate del cast vocale scelto per Heroes of the Golden Masks? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!