Superconnessi, il nuovo film d’animazione prodotto dache segue la storia di una famiglia che si ritrova a fare un viaggio durante una ribellione di robot, è stato rimosso dal listino della major.

Il cartoon, diretto da Jeff Rowe e Michael Rianda, due sceneggiatori di Gravity Falls qui al loro debutto cinematografico, doveva arrivare nei cinema statunitensi il 23 ottobre, ma, a quanto pare, è diventata a casa Sony l’ultima “vittima” dei rinvii a causa del nuovo Coronavirus. Lo studio non ha ancora indicato la nuova data di release.

Inizialmente intitolato The Mitchells vs. the Machines, Connected narra la storia di Katie Mitchell (Abbi Jacobson), una ragazza che è stata appena ammessa al college dei suoi sogni; suoi padre Rick (Danny McBride) decide però di organizzare un ultimo viaggio per cercare di far staccare a tutti la spina, tentando di ritrovare un legame con la natura e un legame reciproco. Maya Rudolph interpreta la madre di Katie mentre il regista Rianda il fratello minore Aaron. Eric Andre interpreta invece un eccentrico inventore di nome Mark Bowman, mentre Oliva Colman un’intelligenza artificiale come SIRI di nome PAL.

“Per questo film ho pensato alle due cose che amo di più” ha raccontato tempo fa Rianda a Entertainment Weekly. “La mia famiglia pazza…e i robot assassini“.

I robot in questione non sono altro che tutti i tipi di dispositivi elettronici moderni che a un tratto acquisiscono una coscienza e mettono in moto una ribellione.

Per il momento non si sa altro sulla trama, ma quel che è certo è che alcune delle tecniche impiegate per il film d’animazione di Spider-Man: Un nuovo universo sono state utilizzate per dipingere le differenze tra il mondo crudo e naturale degli uomini e quello perfetto, liscio e meccanico dei robot.

La sinossi ufficiale: