In esclusiva per Collider sono approdate in rete le prime immagini e il poster di, adattamento dell’omonimo romanzo sci-fi young adult di Aaron Starmer con protagonisti(Tredici) e(Tutti i soldi del mondo, The Dinner).

La Langford veste i panni di Mara Carlye, una ragazza la cui vita cambierà quando alcuni studenti della sua scuola iniziano ad esplodere letteralmente senza alcun motivo. Mara, in compagnia dei suoi amici, inizierà a riflettere sulla vita in attesa di una possibile, improvvisa dipartita.

Brian Duffield (sceneggiatore di La Babysitter e Insurgent) ha diretto il progetto, mentre Matt Kaplan e Max Siemers di Awesomeness Films lo hanno prodotto insieme a Nicki Cortese della Jurassic Party Productions.

Il film sarà disponibile dal 2 ottobre in alcune sale selezionate degli Stati Uniti e dal 6 ottobre in VOD. Trovate tutto il materiale qua sotto:

Recentemente abbiamo visto Katherine Langford nella serie Netflix Cursed ma anche in film come Tuo, Simon, e Cena con delitto.

Charlie Plummer è invece apparso in Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott.

Cosa ne pensate di queste prime immagini di Spontaneous con Katherine Langford e Charlie Plummer? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Collider