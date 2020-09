Sappiamo già da tempo che che lae la Bad Robot diprodurranno, insieme alla giapponese, una rivisitazione americana di, il film anime didiventato in poco tempo un cult capace di incassare ben 357 milioni di dollari.

Fino all’anno scorso sapevamo che il nome del regista che si sarebbe occupato di “tradurre” per il grande schermo la sceneggiatura di Eric Heisserer (Arrival, Bird Box) fosse Marc Webb, già regista di 500 giorni insieme e dei due “sfortunati” The Amazing Spider-Man.

Oggi scopriamo, invece, che il progetto ha cambiato completamente direzione: Lee Isaac Chung è stato infatti ingaggiato di scrivere e diriger il film per la Paramount, lavorando su una nuova stesura firmata da Emily V. Gordon.

Nella versione live action, una giovane nativa americana che abita in una zona rurale e un giovane di Chicago realizzano che, come per magia, i loro “corpi” si scambiano a intermittenza. Quando un disastro minaccia le loro vite, devono intraprendere un viaggio per incontrarsi e salvare il loro mondo.

Nato a Denver, in Colorado, figlio di immigrati coreani, Lee Isaac Chung ha debuttato alla regia nl 2007 con Munyurangabo, poi ha diretto Lucky Life, Abigail Harm e di recente Minari.

Cosa ne pensate e quanto attendete il film di Your Name? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Deadline