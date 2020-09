Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Come sappiamotornerà a vestire i panni di Shannon Hamilton in Twilight of the Mallrats, sequel didi

Parlando con ComicBook.com lo stesso Smith ha confermato però che l’amico Affleck avrà più di un semplice cameo nel suo film:

[Affleck] ha girato un cammeo in [Jay and Silent Bob] Reboot, molto più di un cameo, poi ci stavamo mandando dei messaggi e ha menzionato Generazione X e il fatto che sua figlia lo prende in giro per quel film a causa del suo outfit nel progetto. [..] Quindi gli ho risposto: “Puoi dirle che sarai nel prossimo Mallrats se vuoi un cameo”. E lui mi ha risposto: “Le piace troppo. Meglio che sia più di un semplice cameo amico mio”.

Lo scorso aprile Smith ha dichiarato anche che emergenza Coronavirus avrebbe avuto un peso sulla sceneggiatura:

Stavo lavorando a Twilight of the Mallrats, lo script di Mallrats 2, e poi ho letto ieri sera gli articoli sull’apocalisse dei negozi, sul fatto che il 2020 avrebbe segnato comunque la condanna a morte per un mucchio di negozi e che la pandemia non ha fatto altro che peggiorare le cose, che grossi negozi e catene che conosciamo da tutta la vita scompariranno. [..] Perciò visto che sto scrivendo un film ambientato in un centro commerciale ho pensato: “Queste sono informazioni utili per il mio lavoro”. Così ho dovuto inserire la pandemia nel film perché chiaramente queste sono cose che si ricorderanno per sempre.

