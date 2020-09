Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

, attore franco-britannico, si è spento all’età di 89 anni, come riportato anche da Deadline e confermato dall’agente dell’attore.

Nato a Parigi nel 1931 e cresciuto tra l’isola di Guernsey e Londra, Lonsdale è poi tornato a Parigi nel 1947 per studiare pittura. Fece poi il suo debutto sul palcoscenico nel 1947 recitando successivamente in film di genere francesi durante gli anno ’50.

Negli anni ’70 lavorò con acclamati registi come Louis Malle, Marcel Carné, Joseph Losey, Alain Resnais, Jacques Bral e Marguerite Duras. Negli stessi anni fu candidato ai BAFTA come miglior attore non protagonista per il suo ruolo in Il giorno dello sciacallo (1973) di Fred Zinnemann.

L’attore rimane però conosciuto al grande pubblico probabilmente per aver vestito i pani del villan Hugo Drax in Moonraker – Operazione spazio (1979), undicesimo film della saga di 007 James Bond. Ma partecipò anche a film come Quel che resta del giorno (1993) di James Ivory, Il nome della rosa (1986) di Jean-Jacques Annaud, Ronin (1998) di John Frankenheimer ed è apparso anche in Munich di Steven Spielberg (2005).

Durante la sua carriera Michael Lonsdale è comparso in oltre 200 progetti cinematografici e televisivi (sia in lingua inglese che in quella francese) lavorando anche con altri rinomati registi come ad esempio Orson Welles, René Clément, François Truffaut, Jacques Rivette, Luis Bunuel e Costa-Gavras.

La sua ultima apparizione al cinema risale al 2016 in Les Premiers, les Derniers, film francese scritto e diretto da di Bouli Lanners.