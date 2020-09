Secondo quanto riportato da Variety Tiffany Haddish (Amiche in affari) affiancherà Nicolas Cage nel cast di(il peso insostenibile di un gigantesco talento), progetto scritto da Kevin Etten e Tom Gormican. Quest’ultimo sarà anche il regista.

L’attrice vestirà i panni di un eccentrico agente governativo che costringe Cage ad andare sotto copertura in una missione per abbattere una delle più grandi organizzazioni criminali d’Europa. Del cast fanno parte anche Sharon Horgan e Pedro Pascal.

In una recente intervista con Empire, Cage ha confermato il suo coinvolgimento e ha svelato qualche dettaglio aggiuntivo:

Si tratta di una versione stilizzata di me e il fatto che debba parlare di me in terza persona mi mette estremamente a disagio. Ci sono molte scene nel film in cui – ecco, ci siamo – un ‘Nic Cage’ moderno o contemporaneo entra in conflitto con un ‘Nic Cage’ da giovane, litigandoci e discutendoci. È un approccio acrobatico alla recitazione.