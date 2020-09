Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Downton Abbey di Michael Engler 24 ottobre 2019

, l’interprete di Mr Carson in, ha partecipato come ospite a This Morning (via The Sun ) e, durante il suo intervento, ha confermato che il secondo film si farà. E non solo: ha aggiunto che le riprese partiranno nel 2021 e di aver già avuto modo di leggere lo script.

Parlando con i conduttori del popolare morning show inglese Phillip Schofield e Holly Willoughby ha detto:

Holly, se mi prometti di non dirlo a nessuno, ti posso informare circa il fatto che abbiamo già visto la sceneggiatura. È molto divertente e proporrà tutti i personaggi, tutti i personaggi ricorrenti della serie. Credo che, Covid permettendo, cominceremo a girare il prossimo anno. Non so se posso fidarmi di Phillip, ma di te sì Holly.

Ad aprile, il produttore Gareth Neame si era così espresso circa il sequel cinematografico:

Siamo sempre decisi a dare vita a un sequel se tutti gli elementi necessari andranno al loro posto. Nel corso dell’anno avremo una sceneggiatura e cercheremo di mettere insieme ancora una volta il cast, appena possibile. Come spesso accade con i sequel, potrebbe volerci un po’ per far si che tutto sia pronto. Non vogliamo arrivare in sala a 12 mesi di distanza dal precedente film, vogliamo che la fame del pubblico per Downton Abbey cresca.

Vi terremo aggiornati circa gli sviluppi.

Il film ha incassato ben 190 milioni di dollari worldwide a fronte di un budget di appena tredici milioni.

Alla regia del film di Downton Abbey troviamo Michael Engler su uno script di Julian Fellowes.

Brian Percival, regista dell’episodio pilota della serie, figurerà produttore esecutivo con Nigel Marchant.

Nel cast troveremo quasi tutti i protagonisti della serie: Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicol, Penelope Wilton, e il premio Oscar Maggie Smith. Al cast originale si aggiungono Imelda Staunton, Geraldine James, Simon Jones, David Haig, Tuppence Middleton, Kate Phillips e Stephen Campbell Moore.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

