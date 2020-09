saranno i protagonisti di, adattamento targato Apple Original in collaborazione con la A24 tratto dal romanzodi Jandy Nelson.

L’autrice si occuperà anche di lavorare alla sceneggiatura del progetto che sarà diretto da Josephine Decker, regista di Shirley con Elisabeth Moss.

Il romanzo segue la storia di Lennie (Kaufman), un’adolescente che deve fare i conti con la morte di sua sorella. Sarà aiutata da sua nonna Gram, interpretata da Cherry Jones, e da suo zio Big, interpretato da Segel.

Un altro film frutto dell’accordo tra Apple e A24 sarà On the Rocks di Sofia Coppola con Rashida Jones e Bill Murray. La pellicola sarà in alcuni cinema statunitensi il 2 ottobre e poi approderà su Apple TV+ il 23 dello stesso mese.

Ecco la sinossi di Il cielo è ovunque:

Lennie, 16 anni, ha sempre vissuto dietro le quinte, ben contenta di lasciare le luci dei riflettori alla sorella maggiore Bailey. Così, quando quest’ultima muore all’improvviso, Lennie si ritrova scaraventata in un mondo di cui non ha mappe né riferimenti, completamente alla deriva. Per tenere ferma la barca della vita, Lennie si rende conto di aver bisogno di cose molte diverse, praticamente opposte, che solo due persone sembrano capaci di offrirle: Toby, l’ex ragazzo di Bailey, è l’unico che capisce il suo dolore, e Joe, che si è appena trasferito in città, ha da regalarle quella energia e quella musica che lei teme di aver perso per sempre. Ma sole e luna non possono stare nello stesso cielo, e Lennie si ritroverà a dover affrontare il più antico dei dilemmi: stare accovacciati di fronte alla piccola luce di un fuoco che muore, o prendere il coraggio a due mani e alzarsi ad affrontare il buio, in cerca di una luce più grande?