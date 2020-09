Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Secondo quanto riportato da Deadline la Sony Pictures Classics avrebbe acquisito i diritti di, il cortometraggio di 30 minuti firmato dacon protagonista Tilda Swinton presentato al Festival di Venezia (e prossimamente anche al New York Film Festival).

La major elaborerà prossimamente un piano per il rilascio dell’opera. E non è da escludere che la Sony punti a ottenere una nomination ai prossimi Oscar nella categoria miglior cortometraggio in live-action.

The Human Voice di Pedro Almodóvar. Ecco i dettagli:

The Human Voice (30’) è un libero adattamento dell’originale pièce teatrale di Jean Cocteau, su cui Pedro Almodóvar ha sognato per decenni. Racconta la storia di una donna disperata (Tilda Swinton), che aspetta la telefonata dell’amato che l’ha appena abbandonata. Si tratta del primo film in inglese di Pedro Almodóvar.

El Deseo ha prodotto il cortometraggio, con José Luis Alcaine direttore della fotografia e Alberto Iglesias compositore.

Scritto nel 1928, La voce umana è stato rappresentato per la prima volta in Francia nel 1930: l’opera teatrale è incentrata su un’ultima telefonata tra una donna e il suo amante, e sul tentativo di lei di convincerlo a non lasciarla. Il monologo fu interpretato da Anna Magnani nel film L’Amore, nell’episodio Una voce umana di Roberto Rossellini.

