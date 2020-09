Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

sarà protagonista del nuovo thriller psicologico diretto da Brad Anderson e intitolato

La storia, scritta da Will Honely, segue Jess, una madre separata che si trasferisce con sua figlia e con il piccolo Owen nella fattoria di campagna. Subito dopo essersi stabiliti, Owen viene morso dal cane domestico e questo gli scatena una misteriosa infezione. Quando Jess scopre una cura raccapricciante, verrà messa alla prova per vedere fin dove si spingerà per tenere suo figlio in vita.

L’Hercules Film Fund finanzierà il film con la produzione di Rhea Films. Paris Kassidokostas Latsis e Terry Dougas saranno produttori, mentre Jean-Luc De Fanti sarà produttore esecutivo.

Per il momento non abbiamo notizie sull’inizio delle riprese e sulla data d’uscita.

Michelle Monaghan dopo Mission: Impossible – Fallout ha interpretato Eva Geller nella serie tv Messiah e ha poi recitato in The Craft.

Brad Anderson si è fatto le ossa in televisione dirigendo svariati episodi di Fringe, Boardwalk Empire: L’impero del crimine, Person of Interest, Alcatrz, The Killing, L’uomo nell’alto castelloe e Lincoln Rhyme – Caccia al collezionista di ossa.

Cosa ne pensate? Conoscete queso regista? Curiosi di vedere Michelle Monaghan in questo nuovo thriller psicologico? Ditecelo come sempre nei commenti!

Fonte: Deadline