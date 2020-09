La Warner Bros ha dato il via libera a un nuovo film di “” affidando la sceneggiatura a Matt Lopez: la nuova versione questa volta sarà incentrata su una famiglia latinoamericana.

Si tratta della terza rivisitazione della storia partita nel 1950 con il film di Vincente Minnelli e poi proseguita nel 1991 con il film con Steve Martin, che ha avuto anche un sequel nel 1995.

La nuova storia ruoterà attorno a un padre che deve fare i conti con il matrimonio di sua figlia all’interno di una grossa e variegata famiglia cubano-statunitense. Il progetto è descritto come una “commedia romantica” rispetto ai film precedenti.

Fonti di Deadline sostengono che Lopez si sarebbe ispirato al proprio matrimonio multiculturale e ai tanti matrimoni cubani a cui ha partecipato e da cui si starebbe ancora “riprendendo”.

Jesse Ehrman e Paul Perez supervisioneranno il progetto per la Warner Bros.

Stanotte a mezzanotte, invece, il cast del film con Steve Martin sarà protagonista di una rimpatriata virtuale che sarà diffusa da Netflix:

Ecco la sinossi del film del 1950:

Momenti di panico per Stanley Banks, sua figlia Cay confessa di sposare il suo fidanzato, Buckley Herbert. Oltre alla tristezza per l’imminente distacco dalla figlia, il genitore che dispone di mezzi modesti, per evitare le spese connesse con una cerimonia solenne, consiglia la figlia di farsi rapire dallo sposo, per sposarsi clandestinamente…