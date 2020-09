Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Secondo quanto riportato da Deadline la Legendary Entertainment avrebbe acquisito una sceneggiatura originale scritta da Crosby Selander di un lungometraggio intitolato

Non ci sono molti dettagli su questo progetto, anche se viene descritto come “un’epica storia d’amore”.

Bring Me Back segna il debutto nel mondo dei lungometraggi di Selander. In passato il regista e sceneggiatore ha realizzato alcuni cortometraggi come Elevator (2019), Natural Insemination (2015) e Pittsburgh Frank (2012). In passato ha conseguito una doppia laurea alla New York University in economie e letteratura drammatica.

Tra i prossimi lavori targati Legendary Pictures ricordiamo l’atteso adattamento di Dune, Godzilla vs. Kong e Enola Holmes (Netflix).

Cosa ne pensate di questo nuovo, futuro progetto della Legendary scritto da Crosby Selander? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!