Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter la Warner Bros. avrebbe ingaggiato gli sceneggiatori per scrivere un lungometraggio in live-action basato sulla celebre linea di macchininetargata Mattel.

Si tratta di Neil Widener e Gavin James, sceneggiatori che stanno già lavorando agli script di film come Now you see Me 3 e del sequel si San Andreas.

Un film basato sulle celeberrime macchine è in sviluppo da moltissimo tempo. Inizialmente la Columbia aveva infatti ingaggiato il regista McG (Terminator Salvation, Charlie’s Angels più che mai) per sviluppare un film. In seguito la Warner Bros. e la Legendary Pictures acquisirono i diritti del progetto affidando la produzione e la regia a Justin Lin (Fast & Furious 6).

Quello delle Hot Wheels è uno dei brand più popolari del mondo. La Mattel sostiene che si tratti, di fatto, del giocattolo più venduto di sempre, con più di cinque miliardi di pezzi venduti complessivamente dall’anno dell’introduzione sul mercato avvenuta nel 1968. La multinazionale del giocattolo produce 9 milioni di esemplari alla settimana e ne vende dieci pezzi ogni secondo.

LEGGI ANCHE – Justice League: ecco le Hot Wheels ispirate ai supereroi DC

Cosa ne pensate di questo progetto targato Warner Bros. basato sulle celebri macchinine Hot Wheels? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!