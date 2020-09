Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Joaquin Phoenix e Rooney Mara hanno avuto il loro primo figlio.

La notizia è arrivata nel corso del fine settimana grazie a un Botta e Risposta con il regista Victor Kossakovsky, impegnato al Zurigo Film festival nella promozione di Gunda, pellicola prodotta proprio da Joaquin Phoenix. Il regista, nel Q&A col pubblico dopo la proiezione, ha spiegato che Joaquin Phoenix non era potuto intervenire proprio perché, il mese scorso, è nato suo figlio.

E non solo: Kossakovsky ha svelato anche che il bimbo è stato battezzato River, come il fratello di Joaquin scomparso per overdose a soli 23 anni il 31 ottobre del 1993.

🚨 Viktor Kossakovsky 📽️, Gunda: He just had a baby Boy who's Called River. ( about Joaquin) pic.twitter.com/WuUISnuTsZ — Max California's Lover (@Paula_FlorV) September 27, 2020

Quando la marcia trionfale che avrebbe poi condotto Joaquin Phoenix a vincere l’Oscar per Joker di Todd Phillips, la star aveva avuto modo di ringraziare il fratello, e celebrarne la memoria, durante la stagione dei premi che ha preceduto la kermesse dell’Academy.

Al Toronto International Film Festival, manifestazione scelta per il debutto americano del cinecomic Warner, durante il TIFF Tribute Actor Award, Joaquin Phoenix affermava senza mezzi termini, che il suo percorso artistico non sarebbe mai stato possibile senza l’influenza di suo fratello:

Quando avevo 15 o 16 anni, mio fratello River è tornato a casa dal lavoro e aveva con sé la copia in VHS di un film intitolato “Toro Scatenato” che mi fece vedere quella sera stessa. Il giorno dopo mi svegliò e me lo fece rivedere. E mi disse “Devi ricominciare a recitare perché è questo ciò che devi fare”. La sua non era una domanda, ma un’affermazione. E gli sarò eternamente debitore perché la recitazione mi ha regalato una vita straordinaria.

River Jude Phoenix è nato a Madras il 23 agosto 1970. Nel corso della sua breve, ma folgorante carriera ha preso parte a pellicole indimenticabili come Stand by Me – Ricordo di un’estate, Mosquito Coast, Nikita – Spie senza volto, Vivere in fuga.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!