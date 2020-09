Era produttore di City of Crime e stava cercando di convincermi ad accettare la parte. Apprezzava il mio lavoro, cosa che mi lusingava visto che il sentimento era reciproco. Mi chiese di accettare, mi offrì un ruolo nel film ed era un momento in cui non mi andava più di lavorare. Avevo lavorato senza sosta ed ero esausta, anche se volevo lavorare con lui.

ha voluto omaggiare, sulle pagine di Empire , raccontando un bellissimo gesto del collega di City of Crime , scomparso alcune settimane fa a causa di un cancro:

Ha poi proseguito raccontando:

Non sapevo se raccontare o meno questa storia, non l’avevo ancora fatto, ma ho deciso di sì perché è una testimonianza della persona che era. [City of Crime] era un film con un budget bello alto e so che tutti conosco bene la situazione della disparità di compenso a Hollywod, così chiesi una cifra che lo studio mi rifiutò. Non ero convinta di voler toranre a recitare, mia figlia stava per andare a scuola, era un momento un po’ scomodo, così dissi: “Accetto solo a patto di avere il giusto compenso”. Alla fine Chadwick decise di rinunciare a una parte del suo compenso per farmi arrivare all cifra che avevo chiesto. Disse che meritavo quel compenso.