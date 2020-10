Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter (La Torre Nera) sarà il protagonista di, un survival thriller diretto da Baltasar Kormakur (Resta con me, Cani sciolti, The Oath – Il giuramento) per la Universal

Basata su un’idea originale di Jaime Primak-Sullivan la sceneggiatura del lungometraggio è stata scritta da Ryan Engle (Rampage – furia animale). Non ci sono ancora dettagli effettivi sulla trama del film, anche se viene descritto come simile ai toni di Paradise Beach – Dentro l’incubo, film del 2016 con Blake Lively., anche se l’antagonista del film con Elba sarà un leone.

Will Packer e James Lopez produrranno il progetto attraverso la Will Packer Productions. Kormakur figurerà come produttore tramite RVK Studios. Mentre Primak-Sullivan sarà il produttore esecutivo.

Il vicepresidente della Universal Matt Reilly e il creative executive Tony Ducret supervisioneranno il progetto per la major.

Ricordiamo che Idris Elba apparirà prossimamente nel cinecomic DC The Suicide Squad – Squadra suicida di James Gunn ma anche in Three Thousand Years of Longing e in The Harder They Fall.

Di recente abbiamo invece visto l’attore in progetti come Cats, Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Avengers: Infinity War, Thor: Ragnarok, Il domani tra di noi, Molly’s Game e La torre nera.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto di Elba diretto da Baltasar Kormakur? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!