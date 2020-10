Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In occasione del TIFF, FilmNation Entertainment e Cross City Films sono riuscite a vendere a diversi mercati, il nuovo film con

La pellicola sarà distribuita dalla Warner Bros. nel Regno Unito e dalla Eagle in Italia. Su una sceneggiatura di Lucinda Coxon (The Danish Girl) e Nick Drake, il film sarà girato prossimamente e diretto da Aisling Walsh (Maudie).

Il progetto racconterà la storia di Sir Nicholas Winton, le cui gesta alla vigilia della Seconda guerra mondiale salvarono la vita di 669 bambini rifugiati europei che altrimenti sarebbero morti nei campi di concentramento nazisti. Le sue azioni furono ignote a molti per quasi 50 anni, fino a quando, compiuti 88 anni, si ritrovò circondato nel corso di un evento pubblicato da quegli stessi bambini che aveva salvato.

Abbiamo visto Anthony Hopkins di recente nel film Netflix I Due Papi, in Now Is Everything e nel suo addio a Odino in Thor: Ragnarok ed è di recente stato scelto per vestire i panni di Cus D’Amato in Cus and Mike, biopic incentrato sul noto allenatore di Mike Tyson.

