La Funko ha diffuso in rete le immagini di alcune nuove figure della linea POP! ispirate ai protagonisti di, iconica commedia del 1994 con

Le figure in questione sono dedicate proprio a Lloyd (Carrey) e Harry (Daniels) in varie versioni diverse (ci sono anche due Pop! Vinyl Vehicle).

Trovate le immagini delle figure (disponibili dal prossimo gennaio) qua sotto:

Ecco la sinossi ufficiale del lungometraggio con Jim Carrey e Jeff Daniels:

Harry e Lloyd hanno una caratteristica in comune: sono stupidi, più stupidi di quanto si possa immaginare. Sono amici per la pelle, ne combinano di tutti i colori e hanno deciso di dare prova della loro idiozia in un avventuroso viaggio fino ad Aspen, in Colorado. Vogliono riportare un beautycase a una cliente distratta, ma non sanno ancora a cosa andranno incontro. Tra donne, neve, scherzi ed equivoci ne vedranno delle belle.