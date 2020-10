Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In esclusiva per Bloody-Disgusting.com sono approdati degli artwork realizzati da Walter Figueroa per, ovvero il progetto sequel di(Friday the 13th Part VI: Jason Lives) progettato dal regista Tom McLoughlin.

Questi e molti altri concept art saranno presenti nell’enorme cofanetto blu-ray da collezione dedicato alla saga di Venerdì 13 (qui trovate maggiori dettagli).

Trovate gli artwork qua sotto:

Qua sotto potete leggere la sinossi di Venerdì 13 parte VI – Jason vive di Tom McLoughlin:

Quando era bambino Tommy Jarvis fece qualcosa che molti prima di lui tentarono rimettendoci la vita: uccise Jason Vorhees, l’assassino che fù il terrore degli abitanti di Crystal Lake. Oggi, dopo tanti anni, Tommy è tormentato dalla pura che Jason sia ancora vivo. Tommy decide così di andare con un amico a dissepellire la bara di Jason ma, sfortunatamente per lui (e sopratutto per il suo amico), invece di trovare un corpo putrefatto si trova di fronte a un Jason pronto a tornare in vita per scatenare di nuovo tutta la sua furia mortale in Venerdì 13 Parte VI: Jason Vive.

Venerdì 13 Parte VI: Jason Vive è approdato nelle sale nel 1986.

