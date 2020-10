Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Secondo quanto riportato da Deadline (Suicide Squad) sarebbero entrati a far parte del cast di, un superhero movie basato su una storia di Adam Mansbach e Shamier Anderson.

Mansbach scriverà la sceneggiatura del progetto mentre Anderson produrrà il lungometraggio insieme a Richard Brener e Dave Neustadter della New Line Cinema. Tra i produttori troviamo anche Samberg, Robinson e Common.

Il film dovrebbe essere una commedia in cui dei supereroi che acquisiscono dei super poteri fumando erba speciale.

LEGGI ANCHE – Palm Springs: il film con Andy Samberg e Cristin Milioti nelle nostre sale dal 29 ottobre

Andy Samberg apparirà prossimamente in Palm Springs e nella serie Non ho mail. Negli ultimi tempi lo abbiamo visto in progetti come Brooklyn Nine-Nine, I Think You Should Leave with Tim Robinson, Vite da popstar, Brigsby Bear e L’autostrada.

Craig Robinson è apparso invece in Facciamola Finita, Zeroville, Jay and Silent Bob Reboot, Tavolo 19, Morris l’americano e in Un tuffo nel passato 2.

Common ha partecipato invece a progetti come The Informer – Tre secondi per sopravvivere e Suicide Squad.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Craig Robinson, Andy Samberg e Common? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!