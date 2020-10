Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Dopo l’ingresso nel cast di, che di recente abbiamo visto nei panni della principessa Jasmine in Aladdin , a bordo diarriva

La nuova commedia fantascientifica, targata Amblin Partners, narra la storia di un astronauta addetto all’estrazione mineraria spaziale che finisce su un pianeta alieno e deve fare i conti con l’ambiente ostile e raggiungere il solo altro essere umano sopravvissuto allo schianto: una donna intrappolata nella sua capsula di salvataggio.

Alla regia troveremo Will Speck e Josh Gordon, autori di Blades of Glory – Due pattini per la gloria e La festa prima delle feste, su una sceneggiatura di Spenser Cohen.

Brian Kavanaugh-Jones, Fred Berger e Anna Halberg figureranno come produttori, mentre Speck e Gordon saranno anche produttori esecutivi assieme a Jonathan Rothbart e a Matt Hirsch. Kevin Vafi sarà co-produttore.

Kristofer Hivju è diventato noto al grande pubblico grazie al ruolo di Tormund Giantsbane nella serie televisiva di Il trono di spade. Ha inoltre recitato in Fast & Furious 8, e nelle serie TWIN e Beck. Prossimamente sarà anche nella seconda stagione di The Witcher.

Curiosi di vederlo in Distant? Ditecelo nei commenti! Al momento non è ancora chiaro quando la pellicola entrerà in produzione, ma vi terremo aggiornati.

