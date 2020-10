Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Hulk spacca! La stella di Donald Trump sulla Walk of Fame di Hollywood è stata ancora una volta distrutta, questa volta da un uomo

L’uomo mascherato, come si vede nel video in calce, si è armato di piccone e ha cominciato a rompere la stella del presidente americano.

“Ogni stella, distrutta o vandalizzata, non importa a chi appartenga, viene sostituita dalla Hollywood Historic Trust, gruppo senza scopo di lucro e apartitico” ha commentato il presidente dell’associazione Rana Ghadban su richiesta del Times.

Ha poi proseguito:

Quando la gente è arrabbiata con uno dei nostri premiati, dovrebbe proiettare la rabbia verso atti più positivi del vandalismo di uno dei simboli dello stato della California. La nostra democrazia si basa sul rispetto della legge. La gente può fare la differenza votando e non distruggendo una proprietà pubblica.

hulk smash trump star in hollywood . extremely insensitive time to make an ad for fiberglass handled pick mattocks, liberal media amirite smh pic.twitter.com/YaJ955UPq4 — PRECIOUS CHILD (@_preciouschild) October 3, 2020

Come vi abbiamo raccontato poco fa, Hulk a parte, Donald Trump è al centro della cronaca non solo per le elezioni presidenziali dietro l’angolo, ma anche per aver contratto il Covid-19. Il presidente degli Stati Uniti aveva appena concluso il dibattito con Joe Biden quando è arrivata notizia della sua positività al virus. Dopo giorni di cure, Trump ha twittato alcune ore fa dispensando consigli sulla necessità di non dover temere il Covid, facendo scatenare Hollywood.