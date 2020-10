Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Qualche giorno fa abbiamo appreso che il game designer e vice presidente della Naughty Dogè stato con Tom Holland sul set del film di di cui qualche tempo fa abbiamo visto alcuni scatti ).

Il “deus ex machina” dietro Uncharted 4 – Fine di un ladro, The Last of Us e The Last of Us Parte II e il protagonista del film, Tom Holland, avevano svelato la cosa con una serie di tweet che avevano fatto inutilmente sperare un po’ tutti nell’arrivo di un qualche materiale ufficiale.

Poco fa, è stato lo stesso Tom Holland a diffondere su Instagram un po’ di scatti in cui lo vediamo incontrare i fan, ovviamente a distanza di sicurezza in base alle norme anti contagio, scusandosi con tutti e tutte loro per non aver potuto scattare dei selfie. Motivo per cui ha lui stesso deciso di pubblicare un po’ di selfie di gruppo.

Eccoli qua sotto:

https://www.instagram.com/p/CGFSH2pFlY7/

I protagonisti della pellicola saranno Tom Holland, interprete del giovane Nathan Drake, e Mark Wahlberg che vestirà i panni di Victor Sullivan, il mentore del celeberrimo cacciatore di tesori dell’omonima serie sviluppata dalla Naughty Dog. Insieme a loro anche Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle.

Ricordiamo che allo script di Uncharted, in passato, hanno lavorato Joe Carnahan, David Guggenheim, Eric Warren Singer, Jonathan Rosenberg e Mark Walker. L’ultima versione della sceneggiatura è di Art Marcum, Matt Holloway e Rafe Judkins. I registi coinvolti finora nel lungo e travagliato sviluppo del film sono stati David O. Russell, Neil Burger, Seth Gordon e Shawn Levy, oltre a Dan Trachtenberg.

Quando attendete il film tratto dalla celebre saga targata Naughty Dog supervisionata da Neil Druckmann? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!