La Imax Corporation ha deciso di mettere in congedo non retribuito bena causa delle condizioni del mercato cinematografico alla luce dell’emergenza Covid-19.

Il problema principale è stato lo slittamento al 2021 di numerosi film di punta di Hollywood che sarebbero dovuti uscire in sala anche nel formato premium.

“Imax metterà in congedo circa 150 dipendenti per almeno due mesi a partire dal 26 ottobre” ha dichiarato la compagnia in un comunicato. “La mossa permetterà alla compagnia di ricaricare le pile temporaneamente, preservare risorse e riadattare il lavoro per riflettere l’assenza di uscite di Hollywood nel 2020 e la conseguente chiusura di sale in alcuni mercati chiave. I congedi non influiranno sulle operazioni di Imax in Cina e Giappone, dove i film locali restano in calendario e i cinema sono completamente aperti“.

Tra i film previsti per il debutto in IMAX e rimandati al 2021 menzioniamo Top Gun: Maverick, No Time to Die e Fast and Furious 9. Wonder Woman 1984, almeno pr il momento, è previsto per Natale.

Un altro settore che ha subito l’emergenza è quello dei parchi a tema. È di qualche giorno fa la notizia che la Walt Disney ha annunciato il licenziamento di 28.000 dipendenti dai suoi parchi a tema a causa della poca affluenza nei parchi riaperti e di quella nulla in quelli ancora chiusi.

