Ready Player One 28 marzo 2018

Come annunciato, arriverà a novembre il sequel di Ready Player One , intitolato. Il romanzo, annunciato daa inizio anno, è stato svelato oggi alla versione virtuale del New York Comic Con con un panel moderato danel quale lo scrittore ha svelato la sinossi ufficiale.

Ve la traduciamo di seguito:

Sei pronto? Giorni dopo aver vinto il concorso del fondatore dell’OASIS James Halliday, Wade Watts fa una scoperta che cambia tutto. Nascosta nei forzieri di Halliday, in attesa di essere trovata dal suo erede, c’è una tecnologia che cambierà ancora una volta il mondo intero e renderà OASIS mille volte più straordinario – e in grado di creare ancor più dipendenza – di quanto persino Wade abbia mai sognato. Con essa arriva anche un nuovo indovinello, una nuova quest – e un’ultima easter egg di Halliday, che fa riferimento a un misterioso premio. Ma in attesa c’è anche un nuovo rivale inaspettavo, impossibilmente potente e pericolosissimo, in grado di uccidere milioni di persone per ottenere ciò che vuole. La vita di Wade e il futuro di OASIS sono nuovamente in pericolo, ma questa volta c’è in ballo anche il futuro dell’umanità. Affettuosamente nostalgico e tremendamente originale come solo Ernest Cline poteva idearlo, Ready Player Two ci porta in un’altra avventura ricca di immaginazione e di azione nel suo amato mondo virtuale, e ci trascina nuovamente nel futuro.

Il romanzo sarà un sequel diretto del romanzo originale. Cline ha iniziato a scriverlo nel 2017, durante la postproduzione del film di Steven Spielberg, in attesa di sapere se la pellicola avrebbe avuto o meno successo. Con 582 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, Ready Player One si è dimostrato un buon successo, e così Cline ha proseguito nella scrittura. Ancora non si sa nulla su un eventuale adattamento cinematografico, ma nel frattempo il romanzo uscirà il 24 novembre negli Stati Uniti. Wheaton narrerà la versione audiolibro.

Fonte: Deadline