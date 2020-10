Nonostante nasca come un’idea originale,ha avuto in realtà numerose fonti d’ispirazione. Il film racconta la storia di un personaggio di un videogioco (interpretato da Ryan Reynolds) che decide di prendere finalmente il controllo della sua vita.

Il mondo di Guy, in particolare, è ispirato a diversi videogiochi molto popolari che gli appassionati riconosceranno facilmente. A confermarlo il regista Shawn Levy (Real Steel, Stranger Things) in una recente conferenza stampa online:

Grand Theft Auto ha avuto una grande influenza nelle nostre ricerche per il film. Ma in passato sono stato legato sia al film di Minecraft che al film di Uncharted, e devo dire di essere estremamente fiero di lavorare a un film sui videogiochi che non è legato direttamente ad alcun videogioco. Vorrei essere ancora più chiaro: non è assolutamente un adattamento pedissequo di qualcosa che esiste già.