Dopo, che si è detta disposta a tornare in un ipotetico sequel di, anchesi sono uniti al coro.

Come raccontato da Seymour a Cinemablend:

Abbiamo entrambi detto che ci piacerebbe tanto, almeno così ricordo. Ho già detto che sarei disposta con piacere. Lui lo farebbe a occhi chiusi, ha adorato girare quel film. Leggo continuamente di queste cose [della possibilità di un sequel], ma non ho ricevuto ancora alcuna telefonata, perciò non so se sarei coinvolta o meno.

Qualche settimana fa, durante l’evento stampa virtuale per Freaky della Blumhouse, anche noi di BadTaste abbiamo potuto parlare con Vince Vaughn del sequel di 2 single a nozze, la popolare commedia di David Dobkin uscita nel 2005 e interpretata da Owen Wilson e, appunto, Vince Vaughn.

Ecco com’era andata:

Andrea Bedeschi: Vince, come mia ultima domanda: qualche settimana fa David Dobkin…

Vince Vaughn: [Sorridendo] Ho capito…

AB:… ecco sì ha illustrato le sue idee per un ipotetico sequel di 2 single a nozze. Ne avete parlato da quel giorno?

VV: Sì, ne abbiamo parlato e gli ho detto che prenderò parte al film solo se lo ambienterà sulla costa di Amalfi! [ridendo, ndr.] Scherzi a parte, sì ne abbiamo parlato e, per quel che mi riguarda, sarei davvero curioso di scoprire dove sono finiti quei due personaggi, in che fase delle loro vite si trovano. Parteciperei, ma dev’essere ben fatto e non solo per battere cassa.