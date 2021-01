è stato “rimandato a settembre” dalla

Come avevamo già ampiamente preventivato grazie alle indiscrezioni dei vari Hollywood Reporter e Variety, nelle ultime ore abbiamo assistito al progressivo rinvio di tutte le principali pellicole previste al cinema fra questa seconda parte d’inverno, la primavera e l’inizio dell’estate.

In mezzo ai vari rinvii, s’inserisce adesso anche quello di A Quiet Place 2, il film di John Krasinski con Emily Blunt. Previsto, inizialmente, per il mese di aprile, è ora in programma per il 17 settembre.

Ecco la sinossi ufficiale:

Dopo i tragici eventi avvenuti a casa, la famiglia Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno mentre continua la propria lotta per la sopravvivenza in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, capiscono molto rapidamente che le creature che cacciano utilizzando il suono non sono l’unica minaccia in agguato oltre il sentiero di sabbia.

Nel cast del film, ancora una volta scritto e diretto da Krasinski, troveremo di nuovo Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe, di ritorno nei panni dei protagonisti. Tra i nuovi ingressi Cillian Murphy, Djmon Hounsou e Brian Tyree Henry.

Il primo film, con un budget di 17 milioni, ha incassato tutto il mondo ben 340,9 milioni di dollari. La storia segue le vicende di una famiglia che vive un’esistenza isolata nel silenzio più assoluto, per paura di una minaccia sconosciuta che segue solo il suono e attacca a qualsiasi rumore.

