A dicembre abbiamo appreso che il regista e sceneggiatore) aveva lavorato alla sceneggiatura di un horror a basso budget che sarebbe entrato in produzione nel 2021.

Il regista aveva infatti dichiarato sulle pagine di Empire quanto segue:

Ho scritto un film horror a basso budget ambientato nel Regno Unito. Non so se sia irrealistico o meno. Un film in questo particolare momento sembra sempre irrealistico, ma poi in qualche modo funziona.

Oggi arrivano grazie a Deadline alcuni dettagli in più sul progetto. Innanzitutto, il progetto intitolato Men è stato acquisito dalla A24, che gode di ottimi rapporti con il regista. Jessie Buckley è in trattative per interpretare la protagonista che decide di andare in vacanza da sola nella campagna inglese dopo la morte del suo ex-marito. Accanto a lei ci sarà Rory Kinnear.

Le riprese partiranno prossimamente.

Tra i più noti lavori di Garland troviamo l’adattamento targato Netflix di Annientamento, Ex Machina e gli episodi della serie Devs. Il regista ha anche lavorato come sceneggiatore per titoli come The Beach, 28 giorni dopo, Sunchine, Dredd – Il giudice dell’apocalisse e Non lasciarmi.

