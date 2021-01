Secondo quanto riportato da Deadline Anna Paquin (True Blood, The Irishman) sarebbe entrata a far parte del cast di American Underdog: The Kurt Warner Story, dramma prodotto dalla Lionsgate basato sulla vera storia di Kurt Warner, giocatore della National Football League.

La Paquin vestirà i panni di Brenda Warner, moglie di Kurt. Quest’ultimo è invece interpretato da Zachary Levi (Shazam!).

Aaron Cohen (Friday Night Lights), Jon Gunn (I Still Believe) e Jon Erwin si sono occupati della sceneggiatura del progetto, basandosi su interviste e anche sul libro di memorie dello stesso Warner “All Things Possible: My Story of Faith”. I fratelli Jon e Andrew Erwin (Cosa mi lasci di te, Una canzone per mio padre) dirigeranno il film.

Gli stessi Kurt Warner e Brenda Warner figureranno come co-produttori del lungometraggio. Jim Miller e Chelsea Kujawa supervisioneranno il progetto per la Lionsgate.

Recentemente abbiamo visto la Paquin in film come The Irishman di Martin Scorsese e anche in Free Ride, Tell It to the Bees, The Parting Glass, in X-Men: Giorni di un futuro passato e in serie televisive come L’altra Grace e The Affair: Una relazione pericolosa.