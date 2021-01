Nelle ore scorse, molte testate di settore e non solo hanno parlato diin merito a uno scandalo esploso sui social che, se non avesse avuto ripercussioni pratiche come quelle citate nel titolo, non avremmo minimamente toccato. Ma dopo il “plot twist” delle ultime ore va inevitabilmente segnalato che l’attore di Chiamami col tuo nome e The Social Network ha dovuto abbandonare il cast di commedia sentimentale in cui sarebbe comparso di fianco a Jennifer Lopez.

Tutto nasce dal ritorno a galla di alcuni messaggi privati scambiati da Armie Hammer via social e alcune dichiarazioni estratte da vecchie interviste focalizzati sulle sue fantasie ed esperienze sessuali oltre il limite stesso del concetto di fetish.

Proprio per tale ragione, e visto l’imminente inizio della lavorazione di Shotgun Wedding, Armie Hammer ha deciso di allontanarsi dal cast della pellicola. Alle pagine di Deadline ha affidato una dichiarazione ufficiale in cui giustifica e circostanzia la scelta fatta:

Non risponderò a quelle st**nzate ma, alla luce di questi attacchi online falsi e tendenziosi fatti contro di me, non me la sento, in buona coscienza, di lasciare i miei figli per quattro mesi per girare un film nella Repubblica Dominicana. Ho ricevuto il totale supporto della Lionsgate e sono estremamente grato alla compagnia.

Questa la sinossi del film con Jennifer Lopez:

Darcy (Lopez) e Tom radunano le loro due famiglie, piene di amore ma anche di pregiudizi e supponenza, in un’esclusiva località per il loro matrimonio… proprio quando i due iniziano ad avere qualche ripensamento. E come se non bastasse questo a minacciare la celebrazione, improvvisamente le vite di tutti sono in pericolo quando l’intera cerimonia viene presa in ostaggio.

