Secondo quanto riportato da Deadline (Rogue One: a Star Wars Story, Captain Marvel) affiancherà(Big Little Lies) nel cast del thriller

Nel progetto, diretto da Damian Szifron (Wild Tales), la Woodley interpreta una talentuosa ma problematica poliziotta che viene reclutata dall’FBI per rintracciare un assassino. Mendelsohn vestirà i panni di un poliziotto di primo piano.

Szifron ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Jonathan Wakeham. Le riprese del lungometraggio dovrebbero iniziare tra qualche settimana. La Woodley si occuperà anche della produzione insieme a Aaron Ryder e Stuart Manashil.

Di recente abbiamo visto Ben Mendelsohn in titoli come Captain Marvel, Rogue One: a Star Wars Story, Babyteeth, Il re, Spider-Man: Far from Home, Robin Hood – L’origine della leggenda, La seconda vita di Anders Hill, Untogether, Ready Player One, L’ora più buia e in serie televisive come The Outsider e Infinity Train.

Abbiamo visto la Woodley invece in serie come Big Little Lies e in film come Resta con me, The Divergent Series: Allegiant e The Divergent Series: Insurgent.

