Un altro progetto in vista per Deadline rivela infatti che il regista è al lavoro su nuovo film intitolato, e che Timothée Chalamet e Taylor Russell sono in trattative per interpretare i protagonisti.

Scritto da Dave Kajanich (Suspiria), il film è descritto come una storia d’amore a tinte horror incentrato su un ragazzo e una ragazza (Chalamet e Russell) e che attualmente vi sarebbero diverse realtà pronte ad aggiudicarsi il progetto.

Apparentemente Chalamet e Guadagnino desideravano da diverso tempo tornare a lavorare insieme, ma gli impegni di entrambi hanno impedito la reunion… finora. Vedremo il giovane attore prossimamente in Dune e in The French Dispatch di Wes Anderson. La Russell, invece, è nota per il reboot di Lost in Space (di cui ha recentemente girato la stagione finale) e per il film Waves, per cui ha vinto un Gotham Award.

Luca Guadagnino, in compenso, dopo la serie We Are Who We Are si è legato a numerosi altri progetti, tra cui il nuovo Scarface e una serie tv di Ritorno a Brideshead.