Leggi anche – Chaos Walking: Tom Holland e Daisy Ridley nel primo trailer del film girato nel 2017

I fan didovranno attendere un po’ più del previsto per ammirare sul grande schermo l’adattamento cinematografico del romanzo di Patrick Ness (lo stesso autore di Sette minuti dopo la mezzanotte) intitolato

Inizialmente previsto per il 22 gennaio, il film arriverà adesso il 5 marzo 2021, sia al cinema che in IMAX.

Meet us in the New World of #ChaosWalking – In Theaters & @IMAX on March 5, 2021. pic.twitter.com/NPB4E9FJZs — Chaos Walking (@ChaosWalking) December 17, 2020

Per l’occasione ecco anche una serie di nuove foto:

channeling the energy of the holidays – here’s some gifts from me to you! pic.twitter.com/fCRbvpEXki — Chaos Walking (@ChaosWalking) December 17, 2020

Diretto da Doug Liman, Chaos Walking è stato girato nel 2017. Il film avrebbe dovuto entrare in post-produzione per più di un anno e approdare in sala il 1° marzo 2019, ma la necessità di una corposa sessione di riprese aggiuntive ha costretto la produzione a uno slittamento. La Lionsgate ha speso tra i 90 e i 100 milioni di dollari per le riprese principali, cui si aggiungono le riprese aggiuntive.

Nel cast troviamo Daisy Ridley, celebre per il ruolo di Rey in Star Wars: Il risveglio della Forza, e Tom Holland, Peter Parker per i Marvel Studios. Le due star interpretano i ruoli di Viola Eade e Todd Hewitt. Accanto a loro Mads Mikkelsen, Demian Bichir, Nick Jonas, Kurt Sutter.

Questa la sinossi del romanzo: