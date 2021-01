Sono stati gli stessi fratelli Russo a condividere, via Twitter , il primo trailer di, il loro nuovo film conche arriverà nei cinema americani il 26 febbraio per poi approdare in tutto il mondo su Apple TV+ il 12 marzo.

Potete vederlo direttamente qua sotto:

#Cherry is coming to theaters February 26th and to @AppleTV March 12th.

L’opera, ispirata alla vera storia dell’autore, segue un ex medico dell’esercito che torna dall’Iraq con un disturbo da stress post-traumatico (DPTS); dopo gli orrori della guerra cade nella dipendenza da oppiacei e inizia a rapinare banche.

Cherry è il primo film dei fratelli Russo (di nuovo con Tom Holland) dopo Avengers: Endgame. La sceneggiatrice Jessica Goldberg (The Path) ha scritto il film assieme a Angela Otstot (The Shield).

Nel cast troviamo anche Ciara Bravo, Bill Skarsgard, Jack Reynor, Forrest Goodluck, Jeff Wahlberg, Michael Gandolfini e Kyle Harvey.

I fratelli Russo, dopo aver traghettato l’Universo Cinematografico della Marvel verso le vette del box office globale, hanno riempito la loro agenda con svariati progetti, naturalmente anche destinati allo streaming. Circa le possibilità che questa modalità distributiva offre, Joe Russo si è spiegato così qualche settimana fa:

Non tutti possono permettersi il lusso di andare al cinema. Puoi raggiungere un pubblico più vasto e non devi sottostare a metriche prestabilite, come il box office del primo week-end, che finiscono anche per essere inappropriate perché non tutti i film sono concepiti per stabilire record al botteghino. Botteghino che finisce anche per avere dei contraccolpi negativi sulla storia, sul come un film viene percepito dalla stampa o dal pubblico tanto che, appunto, quella [la distribuzione in sala, ndr.] potrebbe non necessariamente essere la maniera migliore per far vedere un film.