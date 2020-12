In quel periodo che va dalla fine di novembre alla metà di dicembre su internet si manifesta, a cadenza ciclica, annuale, uno strano fenomeno che porta i siti di cinema – e non solo – a pubblicare articoli tutti uguali in stile “Die Hard è un film di Natale?”. Ora, a prescindere dalla scarsa fantasia che spesso possiamo tutti constatare online è pur sempre vero che, col passare del tempo, sia effettivamente diventato un classico delle feste.

Cosa che ha portato lo stesso regista del cult con Bruce Willis, John McTiernan, a fornire la sua interpretazione dei fatti. Il filmmaker spiega:

Joel Silver mi spedì la sceneggiatura di Die Hard, tre, quattro volte. E parlava sempre di questi terribili terroristi di sinistra che irrompevano nel Valhalla del capitalismo, Los Angeles, e con le loro pistole e il loro diabolico modo di fare cominciavano a far fuori le persone che stavano festeggiando Natale in santa pace. Gente orribile e terribile. E aveva davvero solo a che fare col volto severo dell’autorità che rimetteva le cose a posto. Io continuavo a dire a Joel che non m’interessava farlo […] Tornai da Joel spiegandogli che “Ok, se vuoi che sia io a girare questo film coi terroristi, voglio fare una cosa nella prima scena con l’eroe nella limousine. Quando c’è l’autista che si scusa perché non era mai stato in una limousine prima. L’eroe deve dire che non c’era mai stato prima neanche lui”. Insomma, doveva essere un eroe della classe proletaria. Joel afferrò quello che intendevo e, così, cominciammo a lavorarci. Così come tutte le persone che cominciavano a entrare nel team alle quali spiegavo che dovevano intendere questo film come un evaso. E c’era davvero tanta gioia perché avevamo del tutto cambiato il suo contenuto. Non avevamo assolutamente concepito Die Hard come un film di Natale, ma è la gioia stessa del film che l’ha trasformato in un film di Natale. E questa è la spiegazione migliore che posso darvi in materia.