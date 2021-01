continua a pubblicare chicche sul suo profilo Facebook : questa volta riguarda. Il grande artista ha infatti pubblicato uno dei due artwork originali che ha realizzato per la locandina originale del film di: la versione definitiva del manifesto fu una specie di fusione tra i due.

Spiega Struzan:

Per quanto riguarda Ritorno al Futuro – Parte III, la storia è questa. Avevo completato due dipinti, uno con uno sfondo diurno e Marty con l’abito da Clint Eastwood, e uno con uno sfondo notturno e Marty con indosso la camicia rosa.

Bob Zemeckis e Bob Gale non riuscivano proprio a decidere. Alla fine… “Vorremmo il cielo notturno e il sarape di Eastwood”. Che fare, quindi? Dipingere un terzo quadro o cambiare uno degli altri due? Cambiare! Quindi ho dovuto ridipingere sopra uno dei due quadri, per creare “quello giusto” che volevano loro. Ebbene, ho dipinto sopra al quadro che vedete qui, che non esiste più in questa forma. Ho cancellato la figura di Marty, cambiandola in quella con il costume alla Eastwood.