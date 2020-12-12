Edgar Wright ha rilasciato un’intervista a Totalfilm proposta nel nuovo numero cartaceo del magazine, ma, nella versione online, è comunque presente una chicca decisamente molto interessante: la lista di tutti i film che ha visto per la prima volta, o magari rivisto, durante il lockdown, da marzo in poi.

La trovate più in basso, dopo le foto che il regista di Shaun of the Dead e Baby Driver ha pubblicato su Instagram a corredo del tutto:

 

Ecco, a seguire, la lista (quelli in neretto sono i film che il regista ha visto per la prima volta):

  • 2001: A SPACE ODYSSEY
  • 3:10 TO YUMA (1957)
  • 36 HOURS
  • 45 YEARS
  • 49TH PARALLEL
  • 4 MONTHS 3 WEEKS 2 DAYS
  • ABOUT ENDLESSNESS*
  • AKIRA (4K)*
  • AMADEUS (DIRECTOR’S CUT)
  • AMERICAN BEAUTY
  • THE AMERICAN FRIEND
  • AN AMERICAN PICKLE*
  • AMMONITE*
  • ANDREI RUBLEV
  • ANGST
  • APPLES *
  • THE APARTMENT
  • THE ASSISTANT
  • ARMY OF SHADOWS
  • AU HASARD BALTHAZAR
  • AUTUMN SONATA
  • THE BATTLE OF ALGIERS
  • BEAST (2018)
  • THE BEAUTY JUNGLE
  • BEAU TRAVAIL
  • BEDLAM
  • BEING A HUMAN PERSON
  • BEING THERE
  • THE BELLBOY
  • BELLE DU JOUR
  • BEFORE THE REVOLUTION
  • BERGMAN: A YEAR IN THE LIFE
  • BEYOND THE DOOR
  • BIG DEAL ON MADONNA STREET
  • BILL AND TED FACE THE MUSIC
  • BILLY BUDD
  • THE BITTER TEARS OF PETRA VON KANT 
  • THE BLACK STALLION
  • BLOCK-HEADS
  • BLOOD AND BLACK LACE
  • BLOOD FROM THE MUMMY’S TOMB
  • BLOODY SUNDAY
  • BORAT SUBSEQUENT MOVIEFILM
  • BOY
  • BREAKING AWAY
  • BRIDES OF DRACULA
  • A BRIGHTER SUMMER DAY
  • CAPERNAUM
  • CARRY ON AT YOUR CONVENIENCE
  • CARRY ON DICK
  • THE CHASER
  • CINEMA PARADISO
  • CIRCUS OF HORRORS
  • THE CIRCUS
  • CLEO FROM 5 TO 7
  • CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND
  • CLOSELY OBSERVED TRAINS
  • CLOSE UP
  • THE COLOR OF POMEGRANATES
  • CONTAGION
  • CRIES AND WHISPERS
  • CRIMES AND MISDEMEANOURS
  • THE CROWD
  • THE CRUEL SEA
  • CULLODEN
  • DEKALOG 1-10
  • DANGEROUS LIAISONS
  • A DAY IN THE COUNTRY
  • DEAD MEN DON’T WEAR PLAID
  • DEATH BY HANGING
  • THE DEFIANT ONES
  • THE DEVIL RIDES OUT
  • DIRTY HARRY
  • DISTANT VOICES, STILL LIVES
  • DO THE RIGHT THING
  • DOWNHILL RACER
  • DR JEKYLL & SISTER HYDE
  • DR MABUSE – THE GAMBLER
  • DRIVE A CROOKED ROAD
  • DRUNKEN ANGEL
  • DUCK SOUP
  • THE EARRINGS OF MADAME DE…
  • EASY LIVING
  • EDDIE MURPHY: RAW
  • THE ENIGMA OF KASPAR HAUSER
  • EQUINOX
  • EVERYTHING GOES WRONG
  • EVIL DEAD II: DEAD BY DAWN
  • EYE OF THE CAT 
  • FANNY AND ALEXANDER
  • FATAL ATTRACTION
  • F IS FOR FAKE
  • FAT CITY
  • FESTEN
  • THE FIENDS AND THE FLESH
  • THE FIFTH CORD
  • THE FIREMEN’S BALL
  • FIRES WERE STARTED
  • FISTS IN THE POCKET
  • THE FORBIDDEN PHOTOS OF A LADY UNDER SUSPICION
  • FORTY GUNS
  • FOUR SIDED TRIANGLE
  • FRANKENHOOKER
  • FRIDAY
  • FRIEDA
  • GAS-S-S-S
  • GATES OF HEAVEN
  • GERMANY YEAR ZERO
  • GERTRUD
  • THE GHOST OF PETER SELLERS
  • GOD’S OWN COUNTRY
  • THE GOOD DIE YOUNG
  • GOOD MORNING
  • THE GOOD, THE BAD & THE UGLY*
  • GONKS GO BEAT
  • THE GREAT ESCAPE
  • GREETINGS
  • GREMLINS
  • THE GROOVE TUBE
  • THE HALFWAY HOUSE
  • HANNAH AND HER SISTERS
  • HAPPILY (2021)
  • HARPER
  • HEATHERS
  • HE WHO GETS SLAPPED
  • HEREDITARY
  • THE H MAN
  • THE HIDDEN
  • HIGH AND LOW
  • HIGH LIFE
  • HOFFA
  • HOOSIERS
  • THE HOUSE IS BLACK
  • HUE AND CRY 
  • HUMAN DESIRE 
  • THE HUNT
  • I AM CURIOUS YELLOW
  • THE INFORMER (1935)
  • ICE COLD IN ALEX
  • IDIOCRACY
  • IL SORPASSO
  • I’M THINKING OF ENDING THINGS
  • I’M YOUR WOMAN
  • INVESTIGATION OF A CITIZEN UNDER SUSPICION 
  • INTOLERANCE
  • IN WHICH WE SERVE
  • THE INTRUDER (1962)
  • IRREVERSIBLE
  • ISLE OF THE DEAD
  • IT ALWAYS RAINS ON SUNDAY
  • JAZZ ON A SUMMER’S DAY
  • JEANNE DIELMAN – 23 QUAI DU COMMERCE
  • JIMMY HOLLYWOOD
  • JOURNEY TO ITALY
  • JUDGMENT AT NUREMBERG
  • JULIET OF THE SPIRITS
  • KELLY’S HEROES 
  • KILLER OF SHEEP
  • THE KILLER SHREWS
  • KINGS OF THE ROAD
  • KISS TOMORROW GOODBYE
  • A KNIGHT’S TALE
  • L.A. STORY
  • LA HAINE
  • LA JETÉE 
  • LA CAGE AUX FOLLES
  • L’ARGENT
  • LA RONDE
  • LAST NIGHT IN SOHO*
  • THE LAST RUN
  • LAST YEAR AT MARIENBAD
  • THE LATE SHOW
  • LATE SPRING
  • THE LEOPARD
  • LA PLAISIR
  • LE SILENCE DE LA MER
  • LETTER FROM AN UNKNOWN WOMAN
  • THE LIFE AHEAD
  • LIFE AND NOTHING MORE
  • LIFE IS BEAUTIFUL
  • LILYA 4 EVER
  • LISTEN TO BRITAIN
  • THE LIVES OF OTHERS 
  • LOLA MONTÈS
  • LONDON AFTER MIDNIGHT
  • THE LONG DAY CLOSES
  • LOST GIRLS
  • LOVES OF A BLONDE
  • MACABRE (William Castle)
  • MACBETH
  • THE MADNESS OF YOUTH
  • MAKE WAY FOR TOMORROW
  • THE MAN FROM LARAMIE
  • THE MAN WHO KNEW TOO LITTLE
  • MANK
  • MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
  • THE MARRIAGE OF MARIA BRAUN
  • MAUVAIS SANG
  • MESHES OF THE AFTERNOON
  • MERCHANT OF FOUR SEASONS
  • MID 90s
  • THE MINDBENDERS
  • MINISTRY OF FEAR
  • MIRACLE MILE 
  • MIRROR
  • THE MISFITS (1961)
  • THE MISSION
  • MISSION IMPOSSIBLE: ROGUE NATION
  • MISSION IMPOSSIBLE: FALLOUT
  • MOMMY
  • MONA LISA
  • MONSIEUR HIRE
  • MOONRISE KINGDOM
  • MOROCCO
  • MURDER BY CONTRACT
  • MY BODYGUARD
  • MY LIFE AS A DOG
  • NAPOLEON
  • THE NAVIGATOR (Buster Keaton)
  • NEKROMANTIK
  • NIGHT TRAIN TO MUNICH
  • NO DIRECTION HOME (BOB DYLAN)
  • NOWHERE TO GO (1958)
  • NYMPHOMANIAC I & II 
  • OLDBOY
  • ONCE UPON A TIME IN THE WEST*
  • ONE EYED JACKS
  • ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST
  • ONE OF OUR AIRCRAFT IS MISSING
  • ORDET
  • OUR MOTHER’S HOUSE
  • THE OX BOW INCIDENT
  • PAISAN
  • PALM SPRINGS
  • PARADISE LOST 1, 2 & 3 
  • PATERSON
  • PATHER PANCHALI 
  • PAYBACK
  • PEOPLE ON SUNDAY
  • PERSONA
  • PHANTOM LADY
  • PHANTOM OF THE PARADISE
  • PHILADELPHIA
  • THE PIANO TEACHER
  • PIECES OF A WOMAN
  • PINK STRING AND SEALING WAX
  • LA PLAISIR
  • POLICE STORY (1985)
  • POLYESTER
  • POPSTAR: NEVER STOP NEVER STOPPING
  • POSSESSOR: UNCUT
  • POSTCARDS FROM THE EDGE
  • THE PRESTIGE
  • PRIDE AND PREJUDICE
  • THE PRODUCERS
  • PROMISING YOUNG WOMAN*
  • THE QUEEN OF SPADES
  • RAILROADED!
  • RAN
  • REBECCA (2020)*
  • RIO GRANDE
  • ROCCO AND HIS BROTHERS
  • ROCKS*
  • LA RONDE
  • RONNIE’S
  • FELLINI’S ROMA
  • ROME OPEN CITY
  • RUN LOLA RUN
  • SAFE
  • SAINT MAUD
  • SALESMAN
  • SANSHO THE BAILIFF
  • SANS SOLEIL
  • SATANTANGO
  • SCENES FROM A MARRIAGE 
  • SCOTT PILGRIM VS THE WORLD (Dolby Cinema Edition)*
  • THE SECRET IN THEIR EYES
  • A SEPARATION
  • SESSION 9
  • THE SEVENTH VEIL
  • SHAME (BERGMAN)
  • SHANGHAI EXPRESS
  • SHE WORE A YELLOW RIBBON
  • SHOAH
  • SHOESHINE
  • A SHORT FILM ABOUT KILLING
  • SISTER (2013)
  • THE SMALL BACK ROOM
  • THE SNORKEL
  • SON OF THE SHIEK
  • THE SON’S ROOM
  • SONGS FROM THE SECOND FLOOR
  • SOPHIE’S CHOICE
  • THE SPARKS BROTHERS (2021)
  • SPIDER
  • STAR WARS EPISODE IV: A NEW HOPE
  • THE SURROGATE
  • FUCKING AMAL (SHOW ME LOVE)
  • STALKER
  • THE STATION AGENT 
  • STOLEN FACE
  • SUMMER WITH MONIKA
  • SWALLOW
  • THE TALENTED MR. RIPLEY
  • THE TALL T
  • TEAM AMERICA WORLD POLICE
  • THEOREM
  • THIRST
  • T-MEN
  • TENET* (twice!)
  • LA TERRA TREMA
  • THE TERMINATOR
  • TERMINATOR 2: JUDGEMENT DAY
  • THE THIEF OF BAGDAD (1940)
  • THE THING
  • THIS HAPPY BREED
  • THROUGH THE OLIVE TREES
  • THE TIMES OF HARVEY MILK
  • TOGETHER 
  • TOMB OF LIGEIA
  • TO SLEEP WITH ANGER
  • TOOTSIE
  • TOUKI BOUKI
  • TOP GUN: MAVERICK
  • THE TRAIN
  • TRIUMPH OF THE WILL 
  • UGETSU
  • UMBERTO D
  • UNDERWORLD U.S.A
  • THE UNKNOWN
  • THE UNTOUCHABLES
  • VAMPYRES (1974)
  • VERNON, FLORIDA
  • VIRIDIANA
  • MY VOYAGE TO ITALY
  • WAITING FOR GUFFMAN
  • WANDA
  • THE WAR GAME
  • WATERLOO ROAD (1945)
  • WE ARE THE BEST!
  • WENT THE DAY WELL?
  • WHERE IS THE FRIEND’S HOUSE?
  • WHISTLE DOWN THE WIND 
  • WHISTLE AND I’LL COME TO YOU (1968)
  • WINGS OF DESIRE
  • WITCHFINDER GENERAL
  • WITNESS
  • WILLARD (1971)
  • THE WOMAN IN BLACK (1989)
  • WOMAN IN THE DUNES
  • WOMEN ON THE VERGE OF A NERVOUS BREAKDOWN
  • WORKING GIRL
  • WORLD OF TOMORROW (2015)
  • YOU,THE LIVING
  • YI YI
  • ZAPPA
  • ZERO DU CONDUITE 
  • ZODIAC
  • ZU WARRIORS FROM THE MAGIC MOUNTAIN

Il prossimo film di Edgar Wright s’intitola Last Night in Soho, previsto per il 23 aprile del 2021 (ECCO I DETTAGLI).

Cosa ne pensate di questa lista fornita da Edgar Wright? Ditecelo nei commenti!