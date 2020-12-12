Edgar Wright ha rilasciato un’intervista a Totalfilm proposta nel nuovo numero cartaceo del magazine, ma, nella versione online, è comunque presente una chicca decisamente molto interessante: la lista di tutti i film che ha visto per la prima volta, o magari rivisto, durante il lockdown, da marzo in poi.
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La trovate più in basso, dopo le foto che il regista di Shaun of the Dead e Baby Driver ha pubblicato su Instagram a corredo del tutto:
Ecco, a seguire, la lista (quelli in neretto sono i film che il regista ha visto per la prima volta):
- 2001: A SPACE ODYSSEY
- 3:10 TO YUMA (1957)
- 36 HOURS
- 45 YEARS
- 49TH PARALLEL
- 4 MONTHS 3 WEEKS 2 DAYS
- ABOUT ENDLESSNESS*
- AKIRA (4K)*
- AMADEUS (DIRECTOR’S CUT)
- AMERICAN BEAUTY
- THE AMERICAN FRIEND
- AN AMERICAN PICKLE*
- AMMONITE*
- ANDREI RUBLEV
- ANGST
- APPLES *
- THE APARTMENT
- THE ASSISTANT
- ARMY OF SHADOWS
- AU HASARD BALTHAZAR
- AUTUMN SONATA
- THE BATTLE OF ALGIERS
- BEAST (2018)
- THE BEAUTY JUNGLE
- BEAU TRAVAIL
- BEDLAM
- BEING A HUMAN PERSON
- BEING THERE
- THE BELLBOY
- BELLE DU JOUR
- BEFORE THE REVOLUTION
- BERGMAN: A YEAR IN THE LIFE
- BEYOND THE DOOR
- BIG DEAL ON MADONNA STREET
- BILL AND TED FACE THE MUSIC
- BILLY BUDD
- THE BITTER TEARS OF PETRA VON KANT
- THE BLACK STALLION
- BLOCK-HEADS
- BLOOD AND BLACK LACE
- BLOOD FROM THE MUMMY’S TOMB
- BLOODY SUNDAY
- BORAT SUBSEQUENT MOVIEFILM
- BOY
- BREAKING AWAY
- BRIDES OF DRACULA
- A BRIGHTER SUMMER DAY
- CAPERNAUM
- CARRY ON AT YOUR CONVENIENCE
- CARRY ON DICK
- THE CHASER
- CINEMA PARADISO
- CIRCUS OF HORRORS
- THE CIRCUS
- CLEO FROM 5 TO 7
- CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND
- CLOSELY OBSERVED TRAINS
- CLOSE UP
- THE COLOR OF POMEGRANATES
- CONTAGION
- CRIES AND WHISPERS
- CRIMES AND MISDEMEANOURS
- THE CROWD
- THE CRUEL SEA
- CULLODEN
- DEKALOG 1-10
- DANGEROUS LIAISONS
- A DAY IN THE COUNTRY
- DEAD MEN DON’T WEAR PLAID
- DEATH BY HANGING
- THE DEFIANT ONES
- THE DEVIL RIDES OUT
- DIRTY HARRY
- DISTANT VOICES, STILL LIVES
- DO THE RIGHT THING
- DOWNHILL RACER
- DR JEKYLL & SISTER HYDE
- DR MABUSE – THE GAMBLER
- DRIVE A CROOKED ROAD
- DRUNKEN ANGEL
- DUCK SOUP
- THE EARRINGS OF MADAME DE…
- EASY LIVING
- EDDIE MURPHY: RAW
- THE ENIGMA OF KASPAR HAUSER
- EQUINOX
- EVERYTHING GOES WRONG
- EVIL DEAD II: DEAD BY DAWN
- EYE OF THE CAT
- FANNY AND ALEXANDER
- FATAL ATTRACTION
- F IS FOR FAKE
- FAT CITY
- FESTEN
- THE FIENDS AND THE FLESH
- THE FIFTH CORD
- THE FIREMEN’S BALL
- FIRES WERE STARTED
- FISTS IN THE POCKET
- THE FORBIDDEN PHOTOS OF A LADY UNDER SUSPICION
- FORTY GUNS
- FOUR SIDED TRIANGLE
- FRANKENHOOKER
- FRIDAY
- FRIEDA
- GAS-S-S-S
- GATES OF HEAVEN
- GERMANY YEAR ZERO
- GERTRUD
- THE GHOST OF PETER SELLERS
- GOD’S OWN COUNTRY
- THE GOOD DIE YOUNG
- GOOD MORNING
- THE GOOD, THE BAD & THE UGLY*
- GONKS GO BEAT
- THE GREAT ESCAPE
- GREETINGS
- GREMLINS
- THE GROOVE TUBE
- THE HALFWAY HOUSE
- HANNAH AND HER SISTERS
- HAPPILY (2021)
- HARPER
- HEATHERS
- HE WHO GETS SLAPPED
- HEREDITARY
- THE H MAN
- THE HIDDEN
- HIGH AND LOW
- HIGH LIFE
- HOFFA
- HOOSIERS
- THE HOUSE IS BLACK
- HUE AND CRY
- HUMAN DESIRE
- THE HUNT
- I AM CURIOUS YELLOW
- THE INFORMER (1935)
- ICE COLD IN ALEX
- IDIOCRACY
- IL SORPASSO
- I’M THINKING OF ENDING THINGS
- I’M YOUR WOMAN
- INVESTIGATION OF A CITIZEN UNDER SUSPICION
- INTOLERANCE
- IN WHICH WE SERVE
- THE INTRUDER (1962)
- IRREVERSIBLE
- ISLE OF THE DEAD
- IT ALWAYS RAINS ON SUNDAY
- JAZZ ON A SUMMER’S DAY
- JEANNE DIELMAN – 23 QUAI DU COMMERCE
- JIMMY HOLLYWOOD
- JOURNEY TO ITALY
- JUDGMENT AT NUREMBERG
- JULIET OF THE SPIRITS
- KELLY’S HEROES
- KILLER OF SHEEP
- THE KILLER SHREWS
- KINGS OF THE ROAD
- KISS TOMORROW GOODBYE
- A KNIGHT’S TALE
- L.A. STORY
- LA HAINE
- LA JETÉE
- LA CAGE AUX FOLLES
- L’ARGENT
- LA RONDE
- LAST NIGHT IN SOHO*
- THE LAST RUN
- LAST YEAR AT MARIENBAD
- THE LATE SHOW
- LATE SPRING
- THE LEOPARD
- LA PLAISIR
- LE SILENCE DE LA MER
- LETTER FROM AN UNKNOWN WOMAN
- THE LIFE AHEAD
- LIFE AND NOTHING MORE
- LIFE IS BEAUTIFUL
- LILYA 4 EVER
- LISTEN TO BRITAIN
- THE LIVES OF OTHERS
- LOLA MONTÈS
- LONDON AFTER MIDNIGHT
- THE LONG DAY CLOSES
- LOST GIRLS
- LOVES OF A BLONDE
- MACABRE (William Castle)
- MACBETH
- THE MADNESS OF YOUTH
- MAKE WAY FOR TOMORROW
- THE MAN FROM LARAMIE
- THE MAN WHO KNEW TOO LITTLE
- MANK
- MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- THE MARRIAGE OF MARIA BRAUN
- MAUVAIS SANG
- MESHES OF THE AFTERNOON
- MERCHANT OF FOUR SEASONS
- MID 90s
- THE MINDBENDERS
- MINISTRY OF FEAR
- MIRACLE MILE
- MIRROR
- THE MISFITS (1961)
- THE MISSION
- MISSION IMPOSSIBLE: ROGUE NATION
- MISSION IMPOSSIBLE: FALLOUT
- MOMMY
- MONA LISA
- MONSIEUR HIRE
- MOONRISE KINGDOM
- MOROCCO
- MURDER BY CONTRACT
- MY BODYGUARD
- MY LIFE AS A DOG
- NAPOLEON
- THE NAVIGATOR (Buster Keaton)
- NEKROMANTIK
- NIGHT TRAIN TO MUNICH
- NO DIRECTION HOME (BOB DYLAN)
- NOWHERE TO GO (1958)
- NYMPHOMANIAC I & II
- OLDBOY
- ONCE UPON A TIME IN THE WEST*
- ONE EYED JACKS
- ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST
- ONE OF OUR AIRCRAFT IS MISSING
- ORDET
- OUR MOTHER’S HOUSE
- THE OX BOW INCIDENT
- PAISAN
- PALM SPRINGS
- PARADISE LOST 1, 2 & 3
- PATERSON
- PATHER PANCHALI
- PAYBACK
- PEOPLE ON SUNDAY
- PERSONA
- PHANTOM LADY
- PHANTOM OF THE PARADISE
- PHILADELPHIA
- THE PIANO TEACHER
- PIECES OF A WOMAN
- PINK STRING AND SEALING WAX
- LA PLAISIR
- POLICE STORY (1985)
- POLYESTER
- POPSTAR: NEVER STOP NEVER STOPPING
- POSSESSOR: UNCUT
- POSTCARDS FROM THE EDGE
- THE PRESTIGE
- PRIDE AND PREJUDICE
- THE PRODUCERS
- PROMISING YOUNG WOMAN*
- THE QUEEN OF SPADES
- RAILROADED!
- RAN
- REBECCA (2020)*
- RIO GRANDE
- ROCCO AND HIS BROTHERS
- ROCKS*
- LA RONDE
- RONNIE’S
- FELLINI’S ROMA
- ROME OPEN CITY
- RUN LOLA RUN
- SAFE
- SAINT MAUD
- SALESMAN
- SANSHO THE BAILIFF
- SANS SOLEIL
- SATANTANGO
- SCENES FROM A MARRIAGE
- SCOTT PILGRIM VS THE WORLD (Dolby Cinema Edition)*
- THE SECRET IN THEIR EYES
- A SEPARATION
- SESSION 9
- THE SEVENTH VEIL
- SHAME (BERGMAN)
- SHANGHAI EXPRESS
- SHE WORE A YELLOW RIBBON
- SHOAH
- SHOESHINE
- A SHORT FILM ABOUT KILLING
- SISTER (2013)
- THE SMALL BACK ROOM
- THE SNORKEL
- SON OF THE SHIEK
- THE SON’S ROOM
- SONGS FROM THE SECOND FLOOR
- SOPHIE’S CHOICE
- THE SPARKS BROTHERS (2021)
- SPIDER
- STAR WARS EPISODE IV: A NEW HOPE
- THE SURROGATE
- FUCKING AMAL (SHOW ME LOVE)
- STALKER
- THE STATION AGENT
- STOLEN FACE
- SUMMER WITH MONIKA
- SWALLOW
- THE TALENTED MR. RIPLEY
- THE TALL T
- TEAM AMERICA WORLD POLICE
- THEOREM
- THIRST
- T-MEN
- TENET* (twice!)
- LA TERRA TREMA
- THE TERMINATOR
- TERMINATOR 2: JUDGEMENT DAY
- THE THIEF OF BAGDAD (1940)
- THE THING
- THIS HAPPY BREED
- THROUGH THE OLIVE TREES
- THE TIMES OF HARVEY MILK
- TOGETHER
- TOMB OF LIGEIA
- TO SLEEP WITH ANGER
- TOOTSIE
- TOUKI BOUKI
- TOP GUN: MAVERICK
- THE TRAIN
- TRIUMPH OF THE WILL
- UGETSU
- UMBERTO D
- UNDERWORLD U.S.A
- THE UNKNOWN
- THE UNTOUCHABLES
- VAMPYRES (1974)
- VERNON, FLORIDA
- VIRIDIANA
- MY VOYAGE TO ITALY
- WAITING FOR GUFFMAN
- WANDA
- THE WAR GAME
- WATERLOO ROAD (1945)
- WE ARE THE BEST!
- WENT THE DAY WELL?
- WHERE IS THE FRIEND’S HOUSE?
- WHISTLE DOWN THE WIND
- WHISTLE AND I’LL COME TO YOU (1968)
- WINGS OF DESIRE
- WITCHFINDER GENERAL
- WITNESS
- WILLARD (1971)
- THE WOMAN IN BLACK (1989)
- WOMAN IN THE DUNES
- WOMEN ON THE VERGE OF A NERVOUS BREAKDOWN
- WORKING GIRL
- WORLD OF TOMORROW (2015)
- YOU,THE LIVING
- YI YI
- ZAPPA
- ZERO DU CONDUITE
- ZODIAC
- ZU WARRIORS FROM THE MAGIC MOUNTAIN
Il prossimo film di Edgar Wright s’intitola Last Night in Soho, previsto per il 23 aprile del 2021 (ECCO I DETTAGLI).
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