Il prossimo film di, “Good Luck to You, Leo Grande”, racconta la storia di una donna molto insoddisfatta (sessualmente) dal marito che, diventata vedova a 55 anni, decide di ingaggiare un gigolò sulla ventina.

La donna è interpretata proprio dalla Thompson, che recentemente si è sfogata durante il podcast CultureBlast (via Variety), spiegando che a Hollywood vi sono due pesi e due misure quando si tratta di relazioni e scene di sesso:

Superati i 50, diventi invisibile. È assolutamente normale che George Clooney – che trovo una persona deliziosa – abbia una relazione romantica sullo schermo con una donna 30, 40 anni più giovane di lui. Se dovessero trovare una controparte romantica per me in un film dovrebbero riesumarlo, perché ora ho 61 anni. È una situazione totalmente e scandalosamente squilibrata.

[…] In questo film la situazione in cui si trova la protagonista è molto interessante. C’è questo ragazzo che esclama: “Sei assolutamente attraente, perché non riesci a trovare un altro uomo?” E lei risponde: “Le uniche persone che vogliono venire a letto con me hanno la mia età, ma io voglio andare a letto con qualcuno di più giovane di me”.