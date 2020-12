Secondo quanto riportato da Deadline (Midsommar – Il villaggio dei dannati) sarebbe stata scelta dalla Universal Pictures per vestire i panni della protagonista dell’adattamento cinematografico di, romanzo di Nita Prose.

L’opera letteraria, che sarà pubblicata nel 2022 in Canada e negli Stati Uniti, è descritta come un mix tra “Eleanor Oliphant sta benissimo” di Gail Honeyman e un classico crime mystery alla Agatha Christie e si ambienta all’interno del Regency Grand Hotel. Il romanzo segue la storia di Molly, una cameriera che ogni giorno lascia le stanze che pulisce immacolate e incontaminate, mentre apprende gli sporchi segreti di ogni ospite della struttura. The Maid esplora la discesa della ragazza nel ventre omicida del suo posto di lavoro.

Josh McLaughlin e Chris Goldberg produrranno il progetto attraverso la Wink Pictures e la Winterlight Pictures.

Di recente abbiamo visto l’attrice in progetti come Midsommar – Il villaggio dei dannati, Piccole Donne, Una famiglia al tappeto, L’uomo sul treno, Malevolent – La voce del male, Outlaw King – Il re fuorilegge e in Lady Macbeth. Prossimamente invece la vedremo nel cinecomic dei Marvel Studios Black Widow.

