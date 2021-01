LEGGI ANCHE – Gal Gadot e Lynda Carter su cosa significhi essere Wonder Woman

Gli americani hanno avuto modo di rivedere di recentein azione in Wonder Woman 1984. Prossimamente apparirà anche in Red Notice, film Netflix in cui condividerà la scena con Ryan Reynolds e Dwayne Johnson.

Proprio nelle scorse ore l’attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui annuncia di essere pronta per il suo prossimo progetto, taggando nel post la Pilot Wave Motion Pictures, compagnia di produzione della Gadot e di Jaron Varsano. Di che progetto si tratta? Potrebbe trattarsi del biopic sull’infermiera polacca Irena Sendler, in quanto la Pilot Wave è coinvolta nella produzione (secondo IMDB).

In attesa di conferme potete vedere lo scatto dell’attrice qua sotto:

Qua sotto trovate le informazioni sull’ultimo film in cui è apparsa la Gadot:

Wonder Woman 1984 è uscito al cinema a Natale negli Stati Uniti, in Italia uscirà prossimamente. Questa la sinossi ufficiale:

Un rapido balzo fino agli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah.

Nel cast del film film compaiono Gal Gadot nei panni di Diana Prince, Kristen Wiig nel ruolo della super cattiva Cheetah, e Pedro Pascal. Chris Pine fa ritorno al suo ruolo di Steve Trevor. Nel cast anche Ravi Patel, Natasha Rothwell e Soundarya Sharma.

A far compagnia alla regista dietro la macchina da presa, il direttore della fotografia Matthew Jensen, la scenografa candidata all’Oscar® Aline Bonetto (“Amélie”) e la costumista premio Oscar® Lindy Hemming (“Topsy-Turvy”). Il montatore candidato all’Oscar®, Richard Pearson (“United 93”) si occuperà del montaggio del film.

Tra i luoghi per le riprese la produzione ha scelto Washington, D.C., Alexandria, Virginia oltre a Regno Unito, Spagna e Isole Canarie.

“Wonder Woman 1984” è ispirato al personaggio creato da William Moulton Marston e pubblicato nei fumetti dalla DC Entertainment. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures, una compagnia della Warner Bros. Entertainment.

FONTE: Instagram/Gal Gadot