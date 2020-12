Come da tradizione,ha svelato i risultati di un anno di ricerche per il 2020 svelando tutti i dati sugli argomenti di tendenza per quest’anno.

Oltre ai termini legati al Coronavirus, che ovviamente ha fatto da padrone tra le varie ricerche, il sito segnala che tra gli artisti scomparsi più ricercati ci sono stati Kobe Bryan, Naya Rivera e ovviamente Chadwick Boseman.

Per il mondo del cinema, invece, in tendenza ci sono stati Tom Hanks, Amber Heard, Timothée Chalamet e Joaquin Phoenix, mentre tra i film Parasite, Black Panther, Piccole donne, Sonic – Il film, Contagion, 1917 e Birds of Prey.

Ecco le liste complete delle ricerche Google:

Persone defunte

Kobe Bryan

Naya Rivera

Chadwick Boseman

George Floyd

Ruth Bader Ginsburg

Eddie Van Halen

King Von

Kelly Preston

Pop Smoke

Ahmaud Arbery

Attori

Tom Hanks

Chris D’Elia

Jada Pinkett Smith

Timothée Chalamet

Ricky Gervais

Amber Heard

Joaquin Phoenix

Danny Masterson

Ryan Dorsey

Lea Michele

Film

Parasite

1917

Black Panther

Harley Quinn: Birds of Prey

Little Women

Just Mercy

Bad Boys 3

Sonic the Hedgehog

Contagion

Fantasy Island

Film d’azione

1917

Black Panther

Birds of Prey

Bad Boys 3

Sonic the Hedgehog

Mulan

The Old Guard

Artemis Fowl

Bloodshot

Extraction

Film drammatici

Little Women

Just Mercy

Tenet

365 Days

Jojo Rabbit

The Photograph

Enola Holmes

The Gentlemen

The Hunt

After we Collided

Film thriller

Contagion

Fantasy Island

Underwater

The Grudge

The Invisible Man

The Turning

The Devil All The Time

Antebellum

Gretel & Hansel

Knock Knock

Film commedie

Hubie Halloween

Like a Boss

Onward

Trolls World Tour

Borat 2

Spies in Disguise

The Wrong Missy

Dolittle

King of Staten Island

Downhill

Serie tv