Dopo averlo amato in film come, sembra che il mondo delle commedie romantiche sia un ricordo lontano per

Intervistato da Deadline, l’attore ha detto che la sua carriera oramai ha preso un’altra direzione, aggiungendo di essere “troppo vecchio e troppo brutto oramai per fare commedie romantiche“.

Trovate il video della sua intervista cliccando qui.

Dopo essere apparso in The Gentlemen, Hugh Grant è stato di recente impegnato nella promozione di The Undoing – Le verità non dette, che debutta in Italia a partire da oggi, venerdì 8 gennaio, i cui 6 episodi raccontano la storia di Grace (Nicole Kidman) e Jonathan Fraser (Hugh Grant) e del modo in cui il loro dorato mondo, proprio come suggerisce il titolo originale, verrà demolito da un brutale omicidio che porterà alla luce un castello di bugie.

Basato sul thriller psicologico “You Should Have Known” (noto in Italia come “Una Famiglia Felice”), che è stato scritto da Jean Hanff Korelitz, lo show — composto da sei episodi — porta la firma di David E. Kelley, che ne è anche lo showrunner. A dirigere, Susanne Bier.

Qui di seguito la sinossi ufficiale: