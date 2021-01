L’Hyde Park Entertainment Group di Ashok Amritraj e Endeavor Content sono al lavoro per portare sul grande schermo un film dedicato all’iconico

Il film, prodotto da Amritraj e con la produzione esecutiva di Priya Amritraj e Addison Mehr per Hyde Park, racconterà la storia del professore Erno Rubik e di come il suo giocattolo divenne un fenomeno culturale negli anni ’80 e oltre.

Il cubo magico (chiamato anche così) fu inventato nel 1974 dal professore di architettura e scultore ungherese Ernő Rubik. Fino ad oggi più di 450 milioni di cubi sono stati venduti in tutto il mondo e dal 2018 sono iniziate delle sfide di carattere mondiale, le Rubik’s Cube World Championship Finals di Boston.

“Ho un legame molto personale e nostalgico con il cubo di Rubik che mi fanno pensare ai miei primi anni in India” ha commentato Amritraj. “Sono felicissimo di aver stretto un accordo con Endeavor Content e non vedo l’ora di contribuire alla creazione di un universo di Rubik splendido e complesso“.

“Il cubo di Rubik è un brand iconico e adatto a tutta la famiglia. In collaborazione con Hyde Park non vediamo l’ora di creare un film, ma anche prodotti per televisione e un game show per il pubblico di tutto il mondo” ha commentato Graham Taylor, co-presidente della Endeavor Content.

Fonte: The Wrap